Scissione Pd 2019 | Renzi avvisa conte | gli scenari in vista

Fonte : termometropolitico

(Di martedì 17 settembre 2019)Pd, gliinÈ il giorno dell’ennesimain casa PD. Attraverso due interviste rilasciate a Repubblica e al Giornale,ha confermato l’addio ai dem per fondare il proprio partito. Maggiori dettagli saranno svelati alla Leopolda ma, nel frattempo, si fanno i calcoli sulla maggioranza di governo. Matteoha rassicurato Giuseppe, asserendo che il nuovo esecutivo non avrà cedimenti e che continuerà a sostenerlo. Così, proprio nel giorno del giuramento dei viceministri e dei sottosegretari, l’ex premier ha catalizzato tutta l’attenzione su di se. Franceschini contro laPD di: “non ripetere gli errori del passato” Le critiche dal Nazareno non sono tardate ad arrivare: il più duro è stato sicuramente Dario Franceschini – nominato recentemente ministro per la ...

petergomezblog : Renzi ignora gli appelli e dà il via alla scissione dal Pd. Poi telefona a Conte: “Sostegno convinto al governo”. D… - Agenzia_Ansa : #Pd, #Renzi verso la scissione. #Franceschini, divisioni fecero trionfare Mussolini - eziomauro : Zingaretti: 'No alla scissione, un Pd unito serve alla democrazia italiana' -