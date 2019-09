Ragazzini rapinano e violentano 90enne

Due giovani messinesi di 14 e 17 anni sono stati arrestati per avere rapinato e poi abusato sessualmente di una donna di 90 anni. E' in prognosi riservata,in gravi condizioni,con fratture multiple. Uno deiconosce il nipote dell'anziana. Per questo, quando hanno suonato alla sua porta,lei gli ha aperto. L'hanno picchiata e minacciata col coltello, alla ricerca di denaro e preziosi. Scaraventata per terra e violentata. La figlia ha dato l'allarme. I poliziotti hanno trovato la donna piena di lividi e in una pozza di sangue.(Di martedì 17 settembre 2019)