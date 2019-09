Nuoto | Konstantin Grigorishin | “I nuotatori dovrebbero guadagnare quanto i calciatori”

Fonte : oasport

(Di martedì 17 settembre 2019) Il magnate ucrainoè balzato agli onori della cronaca lo scorso inverno per aver ideato e messo in atto la International Swimming League, la Champions League del. L’appassionatissimo miliardario ha deciso di smettere di attendere ed è passato all’azione per cercare di rendere ilsempre più appassionante e soprattutto remunerativo. La ISL da lui proposta è una competizione a 8 squadre (madiventare 12) tra Stati Uniti ed Europa a cui hanno già aderito parecchi dei miglioridel mondo, anche perché gli stipendi offerti sono ben più alti della norma. Lo scopo principale diè quello di dare alpiù visibilità, di modo che l’appassionato possa trovare vita più facile nello spulciare qualche news o godersi tutte le competizioni che desidera, un po’ come avviene con il calcio. Ed è proprio il calcio che il magnate tira in ...

LaPresse_news : Konstantin Grigorishin racconta il progetto ISL: la nuova super lega del nuoto -