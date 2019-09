Mertens a Sky | «Siamo partiti bene ma dobbiamo continuare»

Ultimissime Sky - formazione Napoli : possibile tandem offensivo Mertens-Lozano… : Probabile formazione Napoli Le ultime di Sky Sport sulla possibile formazione azzurra. Come riportato da Sky aumentano le chance per Lozano e diminuiscono per Llorente che salvo sorprese non partirà titolare stasera al San Paolo. L’occasione importante sarà per il messicano Lozano: per essere il più veloce della squadra, quindi letale nelle ripartenze ed anche per il gran talento che può rivelarsi ancora piu decisivo se in coppia ...