Le vittime raccontano | quei lager in Libia tra violenze e torture

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 17 settembre 2019) Fausto Biloslavo Tre aguzzini mescolati ai rifugiati arrestati a Messina: picchiati coi tubi, abusi sessuali, botte per fare mandare i soldi dai familiari che servivano a pagare la traversata verso l'Italia. I 59 migranti fatti sbarcare in luglio a Lampedusa dalla barca a vela Alex e Co della ong Mediterranea hanno raccontato agli inquirenti la loro odissea. E incastrato tre aguzzini, che si erano bellamente spacciati per rifugiati e avevano trovato un passaggio «umanitario» per l'Italia. La polizia su richiesta della procura di Agrigento li ha fermati nell'hotspot di Messina dove erano ospitati come migranti. Mohamed Condè detto Suarez, 22 anni, nato in Guinea, Hameda Ahmed, 26 anni, e Mahmoud Ashuia, 24 anni, entrambi egiziani sono accusati di associazione per delinquere dedita alla gestione di un illegale centro di prigionia a Zawya, uno dei porti di partenza ...

