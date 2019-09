Incredibile a Messina | 14enne e 17enne violentano sessualmente una donna di 90 anni e poi

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2019) Nella notte di domenica 15 Settembre, i poliziotti dihanno arrestato due minorenni messinesi, ungià noto agli uffici di polizia ed un, ritenuti responsabili in concorso tra loro dei reati di violenza sessuale, rapina aggravata e tentato omicidio nei confronti di unadi 90. Inoltre, entrambi sono indagati a piede libero per il reato di porto di strumenti atti ad offendere. In particolare, nel pomeriggio di sabato, perveniva alla Centrale Operativa della Questura diuna richiesta di intervento da parte di una signora, la quale segnalava una presumibile aggressione ai ddella madre, all’interno della propria abitazione. Sul posto, gli agenti hanno trovato una scena raccapricciante: l’anzianaancora cosciente ma riversa sul pavimento con il volto tumefatto e sanguinante, che riferiva agli operatori di aver acconsentito poco prima ...