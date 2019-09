E.On : via libera Ue all’acquisizione di Innogy (2) : (AdnKronos) – L’approvazione della Commissione Europea è legata a diversi impegni assunti da E.On, riguardanti l’uscita da determinate attività. Tra queste, ci sono le attività di vendita al dettaglio di elettricità e gas nella Repubblica Ceca e parte delle attività di vendita al dettaglio di elettricità di E.On in Ungheria. In Germania, gli impegni assunti da E.On riguardano principalmente una parte significativa delle ...

via libera parlamento Ue a Lagarde - nuovo presidente della Bce : Christine Lagarde ha ottenuto l'approvazione del parlamento europeo per essere la prossima presidente della BCE.

Europarlamento - via libera a Lagarde presidente Bce. No FdI - M5s si astiene. FI - maggioranza Ursula non esiste più : Christine Lagarde ha avuto oggi a Strasburgo l'approvazione, con voto segreto, da parte della plenaria del Parlamento europeo per essere la prossima presidente della Bce. Nella votazione della raccomandazione del Parlamento europeo che sostiene Lagarde per la successione a Mario Draghi dal prossimo primo novembre, hanno votato a favore 394 eurodeputati contro 206 e 49 astenuti. Quello dell'Assemblea di Strasburgo è un parere non vincolante ...

Bce - Lagarde è la nuova presidente : via libera dal Parlamento europeo. M5s si astiene : Christine Lagarde è la nuova presidente della Banca centrale europea e il primo novembre succederà a Mario Draghi. La plenaria del Parlamento europeo ha approvato la sua nomina, con voto a scrutinio segreto: i sì sono stati 394, 206 i contrari, 49 le astensioni. Gli eurodeputati del Movimento 5 Stelle avevano annunciato l’astensione, confermando le perplessità ed il voto già espresso in commissione Econ (commissione per i problemi ...

Bce - via libera del PE a nomina Lagarde : 12.35 Il Parlamento Europeo, in seduta plenaria, ha approvato con voto a scrutinio segreto la nomina di Christine Lagarde alla guida della Banca Centrale Europea I sì sono stati 394, 206 i contrari, 49 le astensioni. Tra questi ultimi gli eurodeputati del M5S. Dopo questo voto consultivo, la nomina spetta al Consiglio europeo,che dovrebbe provvedere nella riunione del 17-18 ottobre.

Silvio Berlusconi - "50 parlamentari pronti a lasciarlo". Manca solo il segnale di via libera di Mara Carfagna : I numeri di Forza Italia non sono dei più rassicuranti e così gli azzurri cercano ripari altrove. Sarebbero cinquanta i "peones" pronti a salpare in porti diversi come quello della Lega e di Fratelli d'Italia. Ma il grosso dei parlamentari forzisti, complessivamente 161, resta fedele a Silvio Berlus

via libera del governo alla Ocean Viking. Lampedusa è porto sicuro per 82 migranti : L’intesa sulla redistribuzione tra Italia, Francia e Germania. Il sindaco di Lampedusa: “Noi trattati da cretini”

Mense scolastiche - via libera del Tar del Lazio al “panino da casa” per una scuola di Albano Laziale : È guerra tra il Tar del Lazio e la Cassazione sul caso del “panino da casa”. Nei giorni scorsi la sezione terza Bis del tribunale amministrativo regionale del Lazio, presieduta da Giuseppe Sapone, ha emesso un’ordinanza che sospende il regolamento della scuola primaria di Albano Laziale che non permette alle famiglie di far portare ai bambini il pasto “al sacco”. Una decisione che ha un “peso” notevole, soprattutto vista la sentenza ...

Silvia Toffanin svela una clamorosa anticipazione : “È tornata libera!” : Silvia Toffanin: Rosy Abate ospite nella puntata di Verissimo del 21 settembre Il salotto del sabato pomeriggio di Canale 5, sempre leader nella sua fascia d’ascolti, ha riaperto i battenti dopo la pausa estiva: Silvia Toffanin ha svelato alcuni ospiti della seconda puntata di Verissimo. Nel suo talk accoglierà sabato 21 settembre Giulia Michelini: “Rosy Abate è tornata libera!”, è stata questa la rivelazione che ha fatto la ...

Ocean Viking - assegnato il porto sicuro a Lampedusa : via libera allo sbarco di 82 migranti : La Ocean Viking sbarcherà in Italia. Alla nave di Sos Mediterranea e Medici senza frontiere, con 82 immigrati a bordo, è stato infatti assegnato il "place of safety", a Lampedusa. La nave della Ong ora si sta dirigendo verso l'isola. Si sta valutando se farla entrare direttamente in porto o fare il

Ocean Viking - via libera alla redistribuzione in Ue. Vertice con Conte - Lamorgese e Di Maio : Si è appena concluso a Palazzo Chigi - si legge in una nota della presidenza del Consiglio - un Vertice governativo, coordinato dal Presidente del Consiglio, alla presenza dei...

via libera Ue alla redistribuzione dei migranti a bordo della Ocean Viking : Nota di Palazzo Chigi: "Raggiunto accordo con altri Stati membri". Intanto, l'operazione europea antiscafisti Sophia è stata prorogata di altri sei mesi nel formato attuale, cioè priva dei suoi mezzi navali.

Usa - Trump esulta per il via libera della Corte Suprema alle restrizioni sul diritto d’asilo : Le misure riguardano i migranti alla frontiera provenienti dall'America centrale. Solo due voti negativi su nove tra i giudici