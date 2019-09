Fonte : wired

(Di martedì 17 settembre 2019) In attesa del rilascio di iOS 13 e dei nuovi iPhone 11 presentati da pochi giorni, non esitano a mancare le anticipazioni sui prossimi dispositivi Apple che non hanno preso parte durante l’ultimo evento del 10 settembre 2019. Tra questi c’èPro il quale – secondo alcuni rumors – potrebbe arrivare molto presto in una versione ancora più potente e dotata di un nuovo modulo fotografico a tre sensori che lo renderebbe uno strumento professionale autonomo per la produzione di video: a dare la notizia è ancora una volta il sito SonnyDickson, il quale ha svelato alcune informazioni importanti sul nuovo tablet di Apple. Infatti, dopo il tweet sulla ricarica inversa di iPhone 11 disabilitata tramite software è la stessa fonte a pubblicare una fotografia che mostra un mockup (un modello dimostrativo per dare l’idea di come sarà il prodotto finale) del nuovo ...

MilanoCitExpo : Anche iPad Pro dovrebbe avere la tripla fotocamera #DipartimentoInnovazioneTecnologia - Nobissad_ : Ok allora forse trasferisco anche quello che avevo fatto su carta in digitale,,,, che belle le app aggratis su ipad rotti <3 - sano80 : @letteraV Te li puoi giocare su apple tv sul 55”. Per me con apple arcade merita l’investimento. Oppure in alternat… -