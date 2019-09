Turchia | le Citroën C3 WRC ai primi due posti

Fonte : motorinolimits

Nel Rally di Turchia le C3 WRC di Sébastien Ogier-Julien Ingrassia e Esapekka Lappi-Janne Ferm siglano una strepitosa doppietta, che riporta Ogier e Ingrassia di nuovo in corsa per il titolo mondiale. La tattica del Citroën Total World Rally Team per i 38,62 chilometri da percorrere oggi era chiara: Esapekka Lappi e Janne Ferm

