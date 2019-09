Trasfusione con il sangue sbagliato | donna muore in ospedale

Monza - sacche di sangue scambiate con altro paziente : donna muore in ospedale dopo Trasfusione : Una donna di 84 anni è morta a seguito di una presunta errata trasfusione di sangue , venerdì scorso all' ospedale di Vimercate, in provincia di Monza . Il plasma potrebbe essere stato...

48enne testimone di Geova - da il suo consenso alla Trasfusione si sangue - sennò sarebbe morta - le tre figlie e la comunità la ripudiano : Una donna ha scelto di vivere, ripudiando il suo credo. Grazia era una testimone di Geova e per il suo credo doveva rifiutare una trasfusione di sangue. La donna però senza quella trasfusione di sangue sarebbe morta. Grazia, subito dopo un difficilissimo intervento chirurgico, aveva perso moltissimo sangue e se non avesse dato il consenso alla trasfusione sarebbe morta. La donna abitante in un piccolo paesino in provincia di Salerno, ...