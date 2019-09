Sogna di ingoiare l' anello | finisce in pronto soccorso

(Di lunedì 16 settembre 2019) Una ventinovenne di San Diegodi aver ingoiato il suodi fidanzamento ma, al risveglio, scopre di averlo fatto sul serio. Il diamante da 2,4 carati le è stato estratto dallo stomaco con una endoscopia. Incredibile a dirsi ma la storia è quantomai vera, verissima. Protagonista della bizzarra e rocambolesca disavventura è Jenna Evans, una ventinovenne di San Diego (California) che, durante un episodio di parasonnia, ha fatto un sol boccone del prezioso regalatole dal fidanzato."Mercoledì notte - racconta la donna in un post diventato virale su Facebook – Hoto diil miodi fidanzamento. Io e il mio ragazzo Bobby, ci trovavamo in una situazione molto strana che coinvolgeva un treno ad alta velocità e dei cattivi. Bobby mi ha detto che dovevol'per proteggerlo; così l'ho tolto e l'ho mandato giù con un bicchiere d'acqua". Certa si trattasse ...

