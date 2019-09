Olimpiadi | al via percorso per gestione sicurezza | modello è Expo 2

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 16 settembre 2019) (AdnKronos) – Per Anna Scavuzzo, vicesindaco di Milano e assessore alla, sarà importante trasmettere un clima di calma e fiducia nella cittadinanza e fra i protagonisti dell’evento sportivo. “Abbiamo bisogno che ognuno faccia il suo e che non ci siano sovrapposizioni controproducenti”, ha spiegato. E sarà fondamentale “trasmettere rassicurazione, necessaria per mantenere la calma sia durante lo svolgimento che nella fase di preparazione. Il sentiment è importante per generare un sentimento di fiducia e in questo i Comuni hanno un ruolo importante di comunicazione”. Anche per Luigi Alverà, vicesindaco di Cortina D’Ampezzo, è importante “percepire lasenza doverla subire e per questo bisogna continuare a dialogare a tutti i livelli. Il nostro tavolo in prefettura garantisce un coordinamento territoriale ...

