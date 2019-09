L elettorale | Maroni | ‘danno a Salvini? E’ solo un’illusione’

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 16 settembre 2019) Roma, 16 set. (AdnKronos) – La riforma della leggein chiave proporzionale? “Per il Pd proporzionale o maggioritario cambia poco, idem per il M5S, mentre per il centrodestra cambia tantissimo. Se vogliono una leggeper danneggiare la Lega e, come mi pare evidente, mi pare un’illusione: chi vince, anche nel proporzionale, avrà l’incarico di formare il governo, dunque non cambia molto per”. Lo dice Roberto, conversando con i cronisti a Montecitorio.L'articolo L., ‘danno a? E’un’illusione’ CalcioWeb.

NConcetto : @Lunababaccetto In campagna elettorale ve ne siete dette di tutti i colori voi e i grillini .durante i 14 mesi di g… - PolitiMarco : @Gvandercoelen @fattoquotidiano @pippi36423094 Legge Biagi, ministro del welfare Maroni, cambio legge elettorale, C… - GiacomoGramagli : @horusarcadia @Andyphone @borghi_claudio @GuiducciLuigi I partiti contro il CETA non hanno maggioranza. E non ce l'… -