Kasia Smutniak e Domenico Procacci si sono sposati in gran segreto

Chi è Domenico Procacci - il marito di Kasia Smutniak : Si chiama Domenico Procacci il grande amore di Kasia Smutniak, l’uomo che è diventato suo marito e le ha regalato il sorriso dopo la morte di Pietro Taricone. Classe 1960, è un famoso produttore italiano e fondatore della celebre casa di produzione Fandango. Originario di Bari, si è trasferito giovanissimo a Roma per iniziare una carriera nel mondo del cinema. Nel 1987 ha prodotto il suo primo film, intitolato Il grande Blek, mentre due ...

Kasia Smutniak si è sposata : nozze segrete con Domenico Procacci : Kasia Smutniak si è sposata. L’attrice ha giurato amore eterno, con un matrimonio segreto, a Domenico Procacci. La nozze, come rivelano alcuni testimoni, sono state celebrate a Formello, durante una festa organizzata per il compleanno di Kasia. Lo scorso 13 agosto l’attrice ha compiuto 40 anni, una tappa importante che ha deciso di festeggiare insieme a tutti gli amici. Il party però si è trasformato, a sorpresa, in una cerimonia di ...

Kasia Smutniak mostra la vitiligine su Instagram : “Ora amo anche i miei difetti” : Sarà il traguardo dei 40 anni che Kasia Smutniak ha appena festeggiato, ma l’attrice, come racconta su Instagram, ha imparato ad accettare le cose difficili. Come la vitiligine, una malattia cronica della pelle caratterizzata dalla comparsa sulla cute di chiazze bianche. Le star del cinema in genere nascondono i difetti con trucco e photoshop, Kasia invece si mostra senza inganni: “Crescere è anche imparare ad accettare tutto quello ...

Il coraggio di Kasia Smutniak su Instagram : “Ho imparato ad amarmi” : Kasia Smutniak non si smentisce e, ancora una volta, dimostra di essere una donna forte e coraggiosa. Lo fa con uno scatto postato su Instagram in cui mostra i segni della vitiligine e lancia un messaggio importante. 40 anni appena compiuti, una lunga carriera nel mondo del cinema e una forza straordinaria che le ha consentito di reagire di fronte alla morte di Pietro Taricone, Kasia oggi si sente libera e sicura di sè. Così tanto da mostrare i ...

Kasia Smutniak e la vitiligine : Ho imparato ad accettarmi : L’attrice ha condiviso sui social alcuni scatti dove mostra la sua pelle segnata dalla vitiligine, una patologia congenita dell'epidermide, spiegando di esser arrivata, con il tempo, ad amarsi per quella che è. La vita non è stata troppo clemente con Kasia Smutniak. La morte accidentale del compagno Pietro Tarricone, le difficoltà di una mamma single e la malattia della pelle hanno messo a dura prova il suo carattere. Ma lei oggi, a ...

Kasia Smutniak ricorda Pietro Taricone con una scuola in Nepal : L’attrice Kasia Smutniak ha rilasciato un’ intervista al “Corriere della Sera” e a distanza di tempo ha voluto ricordare il suo ex compagno Pietro Taricone morto a seguito di un incidente paracadutistico. La Smutniak spiega il motivo per il quale, compiuti 40 anni, si sia voluta fermare per un po’, abbandonando il cinema per i mesi a venire: “Anziché raccontare le vite degli altri, mi sono data un po’ di tempo per vivere la ...