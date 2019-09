Incontro in corso tra De Laurentiis e Auricchio per la convenzione | i dettagli

Salvaprecari - il 17 settembre Incontro Miur-sindacati per Pas e concorso straordinario : Un comunicato stampa della FLC CGIL rende noto che il Miur ha convocato i principali sindacati del comparto scuola per discutere delle procedure di avvio dell’anno scolastico e per riprendere il cammino del decreto Salvaprecari. L’incontro, a quanto pare, è stato fermamente voluto dal neo ministro Lorenzo Fioramonti, in vista delle palesi criticità più volte annunciate dalle stesse sigle sindacali circa la carenza abnorme di personale scolastico ...

Governo : dopo discorso Di Maio - Zingaretti annulla Incontro : Roma, 30 ago. (AdnKronos) – Nicola Zingaretti ha annullato, a quanto si apprende, un incontro con Luigi Di Maio che era stato concordato per le 15 di oggi dopo aver ascoltato le dichiarazioni del capo politico M5S al termine delle consultazioni con il premier incaricato Giuseppe Conte. L'articolo Governo: dopo discorso Di Maio, Zingaretti annulla incontro sembra essere il primo su CalcioWeb.

Le parole chiave del discorso di Conte dopo l'Incontro con Mattarella : Esordisce con un ringraziamento a Sergio Mattarella e, dopo il conferimento dell'incarico, Giuseppe Conte avvia la sua dichiarazione ai giornalisti, al Quirinale, annunciando: "Oggi stesso avvierò le consultazioni con tutti i gruppi parlamentari. All'esito, mi dedicherò a elaborare il programma con le forze politiche che hanno espresso il loro sostegno a questo nuovo progetto politico". Ed anche a loro il presidente incaricato ...

M5S-PD - trattativa in corso<br>Nuovo Incontro tra i capigruppo : La trattativa è ufficialmente ripartita. I capigruppo del Pd, Graziano Delrio e Andrea Marcucci, hanno lasciato il Nazareno per recarsi a Montecitorio dove incontreranno i loro omologhi dei 5 Stelle, Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli.I due capigruppo del partito di Di Maio, intercettati nei pressi della sede della Camera, non hanno voluto rilasciare alcuna dichiarazione prima dell'incontro. Delrio e Marcucci hanno invece solo rimarcato che ...

Il Conte-bis si avvicina : ancora in corso l'Incontro tra Conte - Di Maio e Zingaretti : Il segretario dem al Nazareno per vedere i big del partito. Nel tardo pomeriggio dovrebbe esserci un incontro con il capo politico M5s. Al vertice potrebbero prendere parte anche Casaleggio e Grillo

In corso l'Incontro tra Di Maio e Zingaretti. Il M5s vuole un "Conte bis" : È in corso l'incontro tra il leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, e il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. Bocche cucite, per ora, sul luogo del faccia a faccia. La richiesta del pentastallato sarebbe chiara: "Noi reggiamo l'accordo con il Pd solo con Conte presidente del Consiglio". Questo è quanto si apprende da fonti parlamentari M5s. Per il leader del Partito democratico, invece, "serve svolta, discontinuità". Per poi ...

Crisi di Governo - il discorso di Renzi : l’appello a un governo anti-Iva - i “punti d’Incontro” con il M5s e la lealtà a tempo a Zingaretti : “Io non darò alibi a nessuno per fare saltare l’accordo che il tabellone di Palazzo Madama mostrerà stasera essere possibile”. Così Matteo Renzi in conferenza stampa al Senato annuncia che una maggioranza esiste, almeno dal suo punto di vista, così come la sua disponibilità a partecipare a un governo che duri a lungo. “Il mio appello è serio e non si impicca alle formule”, ha ribadito l’ex premier: “Io lo ...

P.Chigi - in corso Incontro Conte-Salvini : 17.20 Il vice presidente del Consiglio, Luigi Di Maio, è arrivato a Palazzo Chigi dove è in corso l'incontro tra il vice premier, Matteo Salvini, e il presidente del Consiglio, Conte. Lo staff di Di Maio precisa che il leader M5S è al lavoro nel suo ufficio.