Immigrati | aumentano gli sbarchi | Lampedusa al collasso | via ai trasferimenti

Aumentano gli Immigrati in Italia che si comprano casa : Sono in ripresa nel 2019 gli acquisti di case da parte di lavoratori immigrati, con un aumento stimato del 13% pari a 58 mila scambi a chiusura d'anno e un fatturato di 5 miliardi di euro. Il mercato potenziale può valere, in dieci anni, un milione di abitazioni. Lo rileva il rapporto di Scenari Immobiliari su 'immigrati e casa'. Attualmente, informa una nota, un immigrato su cinque vive in una casa di proprietà, mentre il 63,5% è in ...