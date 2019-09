Greta | la bimba sul palco di Pontida | non è di Bibbiano

Greta - la bimba che Salvini ha detto essere di Bibbiano non c’entra niente con Bibbiano : Greta, la bambina di Bibbiano apparsa ieri in braccio a Matteo Salvini nel corso del raduno della Lega a Pontida, non ha nulla a che fare con l'inchiesta "Angeli e Demoni" di Bibbiano. L'indiscrezione sta circolando negli ultimi minuti dopo le polemiche per le immagini del leader del Carroccio mano nella mano con la piccola.Continua a leggere