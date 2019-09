Graduatorie di istituto | 60mila posti di sostegno | priorità a specializzati e Mad

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 16 settembre 2019) L'anno scolastico 2019/2020 è cominciato in tutte le province d'Italia, non con poche difficoltà da parte di molti istituti che ancora oggi sono in carenza di personale sia su materia che sul. La carenza generalizzata più grave, riguarda idiin quanto le procedure di specializzazione avviate negli anni scorsi non hanno formato personale a sufficienza per riempire tutte le cattedre a disposizione. I numeri deivuoti sono davvero altissimi: ad esempio nella sola Lombardia ci sono circa 13mila cattedre vuote; più di mille anche nelle Marche e novecento in Campania; non da meno in Liguria e in Sardegna dove ci sono rispettivamente circa settecentovuoti da destinare a docenti di. É già stato più volte specificato in diversi articoli riportati su tutti i quotidiani nazionali più importanti, che quest'anno scolastico sarà ricordato per il boom di ...

novarocavour : #NovaroCavour Pubblicazione Graduatorie Definitive d’Istituto I, II e III fascia docenti p... - pierchiaraluce : @welikeduel Sta quota 100 ha fatto un casino eh! Modalità graduatorie di istituto ON ?? oh ma invece per venire a pr… - PortalEducatori : #educatori (Riapertura a nuovi inserimenti nelle graduatorie d’istituto di terza fascia. Lettera) -… -