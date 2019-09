Gears 5 | una prodezza tecnica che stabilisce un nuovo standard per Xbox One - analisi

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 16 settembre 2019)of War 4 ha sancito un punto di svolta per il classico franchise di Microsoft con ilstudio, The Coalition, che ha preso le redini dello sviluppo. Al suo debutto, nel 2016, si è rivelato un capitolo meraviglioso per quanto fermamente ancorato al passato.5, invece, è riuscito a stupirci sotto praticamente ogni punto di vista. Siamo di fronte, infatti, ad una nuova, ambiziosa interpretazione della serie che porta il suo gameplay tipico in territori inesplorati offrendo, nello stesso tempo, forse il titolo più avanzato e performante mai realizzato con Unreal Engine 4. È, a tutti gli effetti, una nuova vetta tecnologica per entrambe le console della famigliaOne.Ovviamente,è sempre stata una saga associata al superamento dei limiti tecnologici delle piattaforme Microsoft. Fin dalla prima release su360 e in tutte le uscite successive, infatti, ciascun ...

