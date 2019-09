Droga e corruzione, 34 arresti a Latina

I Carabinieri del Comando provinciale di, in collaborazione con la Polizia penitenziaria della Casa circondariale del capoluogo pontino, stanno eseguendo 34 misure cautelari emesse dal gip di. Le ipotesi di reato sono spaccio,detenzione illecita di sostanze stupefacenti,, falso ideologico e altri reati.Nell'indagine sarebbero coinvolti anche due operatori del carcere e personaggi di spicco della criminalità locale.(Di lunedì 16 settembre 2019)

LatinaToday

L'operazione dei carabinieri del comando provinciale di Latina in collaborazione con la polizia in servizio al carcere di via Aspromonte. Tra gli arrestati ...