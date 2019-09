Coppa Agostoni – Riabushenko trionfa sul traguardo di Lissone | gli scatti più belli

Coppa Agostoni 2019 : Aleksandr Riabushenko beffa Lutsenko in volata. Quarto Rota - quinto Visconti : È una fuga a due ad animare la prima delle classiche italiane di ciclismo di fine stagione: la Coppa Agostoni. Giunta alla sua 73ma edizione, la storica corsa con partenza ed arrivo a Lissone (195,5 chilometri con Colle Brianza e Lissolo come salite decisive), non ha sorriso ai colori azzurri: sono andati a giocarsi il successo infatti Alexey Lutsenko (Astana) e Aleksandr Riabushenko (Uae Team Emirates), con il bielorusso che l’ha spuntata ...

Ciclismo – Giulio Ciccone torna alla Coppa Agostoni dopo la malattia della madre : “ecco cosa ho fatto quando ho saputo che stava male” : Giulio Ciccone alla Coppa Agostoni: i commoventi racconti del ciclista italiano sulla malattia della madre E’ finalmente arrivato il momento del Trittico Lombardo: a due settimane dal Mondiale di Ciclismo 2019 i ciclisti soo pronti a scendere in strada oggi per la 73ª Coppa Agostoni. In sella alla sua bici, insieme a Viviani e Ganna ci sarà anche Giulio Ciccone, che nel 2019 ha disputato una fantastica stagione. Con la maglia azzurra ...

Coppa Agostoni 2019 oggi : orario d’inizio - tv - streaming e programma (14 settembre) : Sabato 14 settembre è in programma la 73° edizione della Coppa Agostoni, classica di un giorno pilastro del calendario italiano a durante il mese di settembre. Gli organizzatori per l’edizione 2019 hanno deciso di mettere insieme un percorso lungo 200 km. Si partirà e si arriverà a Lissone, sede più importante a livello gestionale e organizzativa. Pronti, via e i corridori dovranno affrontare una lunga fase in linea di circa 60 km, inizialmente ...

Ciclismo - Coppa Agostoni : percorso con il muro di Lissolo - in tv 14 settembre su Rai Sport : Nona prova della Ciclismo Cup, che al momento vede al comando Fausto Masnada (Androni Giocattoli-Sidermec), sabato 14 settembre si disputerà l’edizione numero 73 della Coppa Agostoni, corsa in territorio brianzolo che aprirà le cosiddette Classiche d'Autunno e il Trittico Lombardo, poi completato dalla Tre Valli Varesine e dalla Coppa Bernocchi. Nata nell’immediato dopoguerra dalla passione per questo Sport che accumunava i fondatori dello ...

Coppa Agostoni 2019 : si apre il circuito delle classiche italiane. Ottimo test per i Mondiali : Uno dei momenti più importanti del finale di stagione: il circuito delle classiche italiane, in calendario sempre tra settembre ed ottobre. Siamo vicinissimi all’appuntamento fondamentale di quest’anno, il Mondiale dello Yorkshire: un Ottimo test è sicuramente la Coppa Agostoni – Giro delle Brianze, giunta alla sua 73ma edizione. Altimetria Percorso Gli organizzatori per l’edizione 2019 hanno deciso di mettere insieme un ...

Coppa Agostoni 2019 : la startlist e l’elenco dei partecipanti. Presenti Viviani - Ganna e Ciccone per la Nazionale Italiana : Saranno ventitré le squadre al via domani, sabato 14, alla Coppa Agostoni di Lissone; prima prova del Trittico Lombardo 2019 che proseguirà domenica con la Coppa Bernocchi, a Legnano, e ad ottobre con la Tre Valli Varesine. Un appuntamento fondamentale che anticipa la settimana iridata dei Campionati del Mondo nello Yorkshire. Saranno Presenti tre formazioni World Tour, tredici Professional, sei Continental e, ovviamente, la Nazionale Italiana, ...

Coppa Agostoni 2019 : il percorso ai raggi X. I muri di Colle Brianza e Lissolo decideranno la corsa : Sabato 14 settembre andrà in scena la 73ma edizione della Coppa Agostoni, classica di un giorno, pilastro del calendario italiano del mese di settembre. La corsa partirà da Lissone per poi farvi ritorno dopo 200 km. Lo scorso anno a vincere fu Gianni Moscon (Ineos), ma nell’albo d’oro degli ultimi anni compaiono anche Sonny Colbrelli nel 2016 e Michael Albasini nel 2017. Attesa una grande sfida fra i favoriti sui tanti strappi che caratterizzano ...

Ciclismo - Coppa Agostoni 2019 : programma - orari e tv : Sabato 14 settembre è in programma la 73° edizione della Coppa Agostoni, classica di un giorno pilastro del calendario italiano a durante il mese di settembre. La corsa partirà da Lissone per poi farvici ritorno dopo 200 Km esatti. Questa sarà la prima di un lungo calendario che culminerà poi con il giro di Lombardia. Lo scorso anno a vincere fu Gianni Moscon (Ineos), ma nell’albo d’oro degli ultimi anni compaiono anche Sonny ...