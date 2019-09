Quartu | Matteo ucciso a 14 anni da un’auto che lo travolge sulle strisce | “Non è giusto”

Fonte : fanpage

(Di domenica 15 settembre 2019) Si chiamaFabbrocile la vittima dell'incidente verificatosi nella serata di ieri in via S'Ecca S'Arrideli aSant'Elena, in provincia di Cagliari. Aveva 14. Il ragazzo era appena sceso da un autobus e stava attraversando la stradapedonali quando è stato travolto da un'auto guidata da una 50enne. Residenti in rivolta contro la scarsa luminosità di quel tratto: "Ogni giorno in tanti rischiamo la vita".

