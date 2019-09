M5S-Pd | prove di alleanza Di Maio | «Patto civico in Umbria» Zingaretti ai suoi | «Errore

Nel Conte 2 - otto renziani ma brucia assenza Toscana. Regioni - prove Pd-M5S : I renziani ottengono cinque incarichi di sottogoverno che, sommati a tre ministri, fanno otto esponenti nel governo Conte II. Eppure l'area che fa capo all'ex segretario non rinuncia a pungolare la segreteria accusata di voler consumare una "vendetta contro Renzi". Motivo dell'alzata di scudi, a scorrere le dichiarazioni, sarebbe la mancata rappresentanza della Toscana, regione del leader e della gran parte dei suoi fedelissimi, nella compagine ...

Giuseppe Provenzano - chi è il ministro per il Sud del governo M5S-Pd : Provenzano, 37 anni, è laureato in Giurisprudenza a Pisa e specializzato alla scuola di eccellenza superiore Sant'Anna. Ha...

Governo Pd-M5S - da Peppe Provenzano a Nunzia Catalfo : i ministri illustri sconosciuti che vengono dal Sud : Al sentir pronunciare il nome di Peppe Provenzano, Nunzia Catalfo, Teresa Bellanova ed Elena Bonetti da Giuseppe Conte - impegnato a sfoggiare la lunga lista di ministri del suo bis - in molti si sono chiesti chi fossero. Provenzano, ora al ministero del Mezzogiorno (come dargli torto dato che è ori

Pd-M5S - prove di governo con premier terzo : no al Conte bis - ipotesi donna : Resta lontano l'accordo sul nome del premier. E latita l'intesa sui ministri e sul programma. Ma in barba all'ambiguità di Luigi Di Maio e alle frenate di Nicola Zingaretti,...

Migranti - Salvini attacca Trenta : “Prove di inciucio Pd-M5S riaprendo porti”. La ministra : “Inqualificabile tentativo di screditare Difesa” : Matteo Salvini accusa Elisabetta Trenta di aver dato il via alle “prime prove tecniche di inciucio Pd-5 Stelle sulla pelle degli Italiani, riaprendo i porti e chiudendo un occhio sulle Ong”. La ministra replica definendo “inqualificabile” il “tentativo di screditare non solo me ma l’intera Difesa“. La sua risposta è affidata a un duro post che conclude: “Impara a rispettare il ruolo delle istituzioni e a ...

Prove di accordo M5S-Pd - cosa c’è sul tavolo del negoziato : Da una parte il M5s non apre e non chiude a nessuno. Dall’altra parte il Pd non è disposto ad appoggiare la qualunque checcé ne dica Matteo Renzi

Open Arms - Giorgia Meloni bombarda Conte e Trenta : "Prove tecniche di governo Pd-M5S" : "Prove tecniche di governo Pd-M5s in nome delle porte aperte all'immigrazione illegale di massa". Giorgia Meloni la pensa come Matteo Salvini e "pizzica" il ministro della Difesa Elisabetta Trenta: "Dopo mesi di silenzio, improvvisamente si anima e non firma il divieto di ingresso nelle acque territ

Senato - Lega battuta : prove di asse Pd-M5S Contromossa di Salvini : E' stato solo un voto sul calandario dei lavori, per di più chiesto dalla Lega. Ma ieri si è materializzato in Senato (e poi anche alla capigruppo della Camera) il primo asse fra i...

Senato - Lega battuta : prove di asse Pd-M5S Contromossa di Salvini : E' stato solo un voto sul calandario dei lavori, per di più chiesto dalla Lega. Ma ieri si è materializzato in Senato (e poi anche alla capigruppo della Camera) il primo asse fra i...