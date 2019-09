I Benetton escludono la vendita di Autostrade

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 15 settembre 2019) La holding della famiglianon ha alcuna intenzione di procedere con uno spin off o ladi quote parziali o totali diper l’Italia. Lo precisa un portavoce di Edizioni srl in merito a indiscrezioni di stampa. Domani la società ha un cda, già programmato prima dei recenti sviluppi delle inchieste sui rapporti falsi sulle infrastrutture autostradali.Ieri la famiglia che controlla il 30% di Atlantia, controllante diper l’Italia, aveva annunciato “senza esitazione e nell’immediato” alcune iniziative “a salvaguardia della credibilità, reputazione e buon nome dei suoi azionisti e delle aziende controllate e partecipate”. Alcune di queste iniziative sono state già messe in campo: la sospensione dei dipendenti coinvolti nelle inchieste; la pubblicazione online dei documenti sulla ...

