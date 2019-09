Astrofisica | una molecola di “peso” nella nascita dei pianeti

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 15 settembre 2019) Si trova a 330 anni luce di distanza dalla Terra, è circondata da un disco di gas e polveri e, in termini astronomici, con i suoi 6 milioni di anni, è ancora giovane: sono i tratti salienti di Hd 163296, una stella che si è guadagnata gli onori della cronaca per una rarache faceva ‘nascondino’ tra i materiali del suo disco. La scoperta – riporta Global Science – è stata resa possibile dal radiotelescopio Alma dell’Eso e i risultati sono stati appena pubblicati su The Astrophysical Journal Letters (articolo: “The First Detection of 13C17O in a Protoplanetary Disk: A Robust Tracer of Disk Gas Mass”); la ricerca è stata condotta da un team internazionale di astrofisici e coordinata dalla Scuola di Fisica ed Astronomia dell’Università di Leeds. Laindividuata nel disco protoplanetario è 13C17O, una rara forma di monossido di carbonio definita ‘isotopologo’; ...

fpmaths : @EmmaKump @fedeonofri @RobertoBurioni @sbonaccini @comunedicesena Quindi, secondo la sua geniale logica, un astrolo… - Audrey985 : RT @SailorSnickers: Le scienziate Elisabetta Liuzzo e Kazy Rygl, dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Italia), hanno vinto il premio Bre… - stefacrono : -