Uomini e Donne | Stefano Torrese contro la redazione? Il retroscena

Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico : Segnalazione e Lacrime Per Una Tronista! : Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: Giulio Raselli geloso di una pretendente. In studio giunge una Segnalazione ed una tronista è costretto ad eliminarlo! Lacrime amare! Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: Veronica contesa da Giulio Raselli e da Alessandro Zarino. L’ex pretendente di Giulia Cavaglia, geloso di Veronica! Presso gli studi Elios di Roma, si sono svolte le nuove registrazioni Uomini e Donne Trono Classico. ...

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione 13 settembre : Sara elimina Javier : Si è tenuta ieri, 13 settembre, presso gli studi Elios di Roma, una nuova registrazione di Uomini e Donne dedicata al Trono Classico. Erano presenti i tronisti Alessandro Zarino, Sara Tozzi, Giulia Quattrociocche e Giulio Raselli con rispettivi corteggiatori e corteggiatrici. Ci si è soffermati soprattutto sulle esterne dei primi due, e sono emerse importanti novità per quanto riguarda la Tozzi. Una segnalazione, giunta alla redazione della ...

Uomini e Donne news - Nilufar e Giordano : l’incontro - cosa sta accadendo : Uomini e Donne news, Giordano Mazzocchi e Nilufar si sono rivisti: l’incontro, cosa sta succedendo Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi di Uomini e Donne si stanno frequentando di nuovo? C’è davvero in corso un ritorno di fiamma? Sul web in queste ore stanno circolando diverse voci sull’ex coppia relative a un incontro che hanno avuto […] L'articolo Uomini e Donne news, Nilufar e Giordano: l’incontro, cosa sta ...

Uomini e Donne/ Sara Tozzi : 'Ho paura delle fregature - ma...' - Trono classico - : Uomini e Donne, anticipazioni e news Trono classico: le paure di Sara Tozzi ad un passo dal debutto televisivo, ecco le prime dichiarazioni.

Uomini e Donne/ Gemma Galgani beccata in esterna con... - Trono over - : Uomini e Donne, Trono over, anticipazioni e news dame e cavalieri: Gemma Galgani pizzicata in esterna con un misterioso pretendente...

Uomini e Donne - Gemma parte col botto : adesso esce con lui - l’avvistamento : Gemma Galgani, il nuovo percorso a Uomini e Donne Uomini e Donne sta per partire e con l’inizio del programma lunedì 16 settembre rivedremo anche lei, Gemma Galgani, che quest’estate ha fatto molto parlare di sé perché impegnata assieme a Giulia De Lellis nella conduzione dell’atteso Giortì, programma in cui le due sembrano essersi trovate […] L'articolo Uomini e Donne, Gemma parte col botto: adesso esce con lui, ...

Agostino Penna a Blogo : "Ho inventato io la sigla di Uomini e donne - dove arrivai 'grazie' a... Milly Carlucci" (VIDEO) : Il grande pubblico associa il suo nome a Uomini e donne, eppure nella sua lunga carriera ha incrociato anche personaggi come David Bowie. Agostino Penna, ex pianista della trasmissione di Maria De Filippi, è tra i concorrenti della nona edizione di Tale e quale show, al via stasera su Rai1 (LIVE SU Blogo). Ai microfoni di Blogo ha raccontato:Prima di Maria De Filippi avevo lavorato già con Milly Carlucci, con Gigi Marzullo - sono stato io a ...

Uomini e Donne/ Ursula Bennardo : 'labbra rifatte? Voi che me lo dite...' - Trono over - : Uomini e Donne, Trono over: a pochi giorni dalla nascita della figlia Bianca, Ursula Bennardo risponde agli haters: labbra rifatte? Voi che me lo dite...'.

Uomini e Donne/ Rosa Perrotta a Milano con Dodo - papà Tartaglione... - Trono classico - : Uomini e Donne, anticipazioni e news Trono classico. Rosa Perrotta a Milano con il figlio Dodo per gli eventi della moda mentre Pietro Tartaglione...

Uomini e Donne - Gemma Galgani in bikini a 69 anni : paparazzata in spiaggia prima del ritorno sul Trono Over : A breve tornerà in onda su Canale5 il dating show condotto da Maria De Filippi Uomini e Donne, e con esso, ovviamente, anche Gemma Galgani. Le prime puntate del Trono Over sono già tate registrate, e quindi la dama Gemma, classe 1950, si rilassa in spiaggia per godersi gli ultimi colpi di coda dell'