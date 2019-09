Un uomo solo al comando | il mito di Fausto Coppi a 100 anni dalla nascita

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 14 settembre 2019) Domani, 15 settembre 2019, ricorrerà il centesimoversario delladie, per l'occasione, il consiglio regionale del Piemonte ha autorizzato la cittadina che diede i natali al campione, Castellania, in provincia di Alessandria, a cambiare il nome in Castellania. Nonostante ci abbia lasciato a soli 40, il 2 gennaio 1960, l'airone, come era soprannominato, è e sarà sempre un'icona, una leggenda del ciclismo e dello sport italiano in generale, come dimostrano anche i quasi 250 libri che sono stati scritti su di lui nel corso degli. Ricordare l'immenso palmarès di, cinque Giri d'Italia, due Tour De France, tre classiche Milano-Sanremo e moltissime altre vittorie, non basta a ricordare il campionissimo, che era più di un semplice sportivo.-Bartali: rivalità sportiva e politica La rivalità trae Gino Bartali caratterizzò la ...

