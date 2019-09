Salute | l’allarme | artrite | psoriasi e Crohn associate in 1 paziente su 4

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 14 settembre 2019) Cosa lega laalle spondiloartriti e le artriti alla malattia di? Si tratta di patologie estremamente diverse tra loro, che tuttavia condividono gli stessi meccanismi immunitari e infiammatori di base, e sono perciò spesso presenti in associazione. Queste malattie infatti hanno un importante denominatore comune: uno stato infiammatorio cronico ad indicare che qualcosa nel sistema immunitario non funziona a dovere. Negli ultimi anni sempre più ricerche hanno evidenziato che i pazienti che soffrono di malattie autoimmuni sono più esposti al rischio di svilupparne nel tempo altre, rispetto alle persone sane: in particolar modo, spondiloartriti e malattia disono presenti in associazione nel 25% dei pazienti. “Le malattie reumatiche infiammatorie sono spesso sistemiche, ossia possono colpire organi diversi. Così i pazienti conca ...

ilmessaggeroit : Artrite, psoriasi e malattia di Crohn associate in un paziente su 4: l'allarme dei medici - elimir73 : RT @TgrVeneto: #salute #diabete #Verona Un cane addestrato per aiutare i pazienti diabetici e dare l'allarme in caso di crisi glicemica. #i… - TgrVeneto : #salute #diabete #Verona Un cane addestrato per aiutare i pazienti diabetici e dare l'allarme in caso di crisi glic… -