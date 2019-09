Qualche ombra su iOS 13 | download insicuro per falla di sicurezza?

Fonte : optimaitalia

(Di sabato 14 settembre 2019) Come in molti sanno, ildi iOS 13 partirà solo il 19 settembre, dunque giovedì prossimo, ma proprio sull'ultimo aggiornamento Apple è stata gettata l'pesante di unadiscovata dall'esperto Jose Rodriguez. Proprio quest'ultimo era già stato l'artefice della scoperta di unadiper iOS 12 e ora la storia si ripete per l'update successivo. Il grave bug di iOS 13 appena scovato funziona esattamente come espresso nel video in chiusura articolo e consente di accedere ai contatti del dispositivo anche se bloccato. Certo, la procedura di sfruttamento della vulnerabilità non è alla portata di tutti ma laesiste davvero e sfrutta in particolar modo FaceTime. La funzione di chiamata servirà proprio ad attivare il melafonino sfruttando pure l'assistente Siri. In poche parole poi, si potranno visualizzare i contatti dell'iPhone con i dettagli ...

