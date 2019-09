Programmatore a Londra “La mia azienda mi fa sentire apprezzato In Italia difficile

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2019) “Da quando me ne sono andato dall’sono stato insultato in ogni modo. Per aver tradito la patria, per aver ‘portato via’ le mie competenze. Mi sono sentito ripetere che, in fondo, avevo scelto la strada più semplice. Ma partire non è per niente facile”. Per Marco Giulio Camurri,informatico di 40 anni e grande appassionato di giochi di ruolo, il trasferimento è stato “un salto nel buio, dove ho lasciato indietro amici e parenti”. Ha lasciato Mantova nel 2009 con un biglietto di sola andata per. Voleva fare quello che innon gli riusciva: migliorare la sua qualità di vita e trovare modalità di lavoro più appaganti. Uscire dalla lotta per due euro in più in busta paga e stritolato dall’incertezza di non arrivare a fine mese. Oggi lavora comeper un’che progetta prodotti ed esperienze digitali per grandi ...

