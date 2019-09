Pontida | Salvini alle Ong | Godetevi i porti aperti che poi torno Deputato

A Pontida il raduno della Lega. Salvini attacca il governo : “Se Roma è conciata così è colpa del duo-sciagura Raggi-Zingaretti” : Lo slogan del raduno è La forza di essere liberi!. «Se smonteranno il decreto sicurezza sarà un'altra occasione di referendum» ha detto il leader del partito. Momenti di tensione, aggredito un giornalista di Repubblica. Gad Lerner è stato accolto da insulti, fischi e offese

Matteo Salvini a Pontida : "Luigi Di Maio e Cinque stelle disperati - chiedono poltrone al Pd per non sparire" : "La disperazione dei 5 stelle, che pur di non scomparire vanno col cappello in mano dal Partito democratico chiedendo due posti. Che triste fine per chi voleva la rivoluzione", dice Matteo Salvini all'arrivo sul pratone di Pontida. "Si rassegnino perché in Umbria c'è una voglia di cambiamento dopo 5

Pontida - Salvini : “Elezioni Umbria? Di Maio disperato supplica Pd per due poltrone”. Poi ribadisce referendum per il maggioritario : “Di Maio è evidentemente disperato e supplica il Pd per evitare che M5S possa sparire anche in quella regione. Fortunatamente i cittadini umbri potranno votare, a differenza degli altri Italiani, e quindi chi ha preferito la poltrona alla dignità ha le ore contate. Pd e M5S non possono scappare dai cittadini per sempre. Dopo 50 anni di sinistra, in Umbria c’è voglia di cambiare: non c’è trucco di palazzo che possa ...

Pontida - aggredito un giornalista Salvini : "Di Maio col Pd disperato" : Accuse a Gad Lerner e pugno sulla telecamera a un videomaker per distruggere la macchina ed impedire le riprese. Dopo le polemiche di ieri per le parole del giovane deputato leghista Vito Comencini che ha accusato Segui su affaritaliani.it

Pontida - i cori dei giovani leghisti al comizio di Salvini : “Libertà” - “Elezioni” e “Di Maio torna al San Paolo” : Il clima a Pontida, alla vigilia del grande raduno, è di grande festa. La giornata del sabato è tradizionalmente un momento di aggregazione dei giovani leghisti (un tempo padani). Anche il segretario Matteo Salvini ha partecipato con un comizio dedicato ai giovani, acclamato con cori e ovazioni: “Posso dirvi che se rimaniamo uniti gli facciamo un mazzo così”, ha detto Matteo Salvini arringando la platea che ha risposto alle ...

Salvini show a Pontida - sfida al proporzionale. Al raduno anche insulti a Mattarella : Matteo Salvini show a Pontida, tra bagni di folla, cori da stadio e entusiasmo alle stelle, in un clima lontanissimo dalle delusioni 'romane'. Alla vigilia della tradizionale kermesse...

Pontida - Salvini alle Ong : “Godetevi i porti aperti - poi torno” : Pontida, (Bg), 15 set. (Adnkronos) – dall’inviato Francesco Saita“Ora che i porti sono aperti, care Ong, godeteveli questi porti, perché noi al governo ci torniamo e torneremo a difendere i confini come si fa in un paese normale”. Così Matteo Salvini, parlando ai giovani leghisti a . Poi ricorda che nel ’92 “arrivai qui in Y10, poi stufo di non dormire tornai alla macchina, ma non c’era più. Era ...

Bruno Vespa : "Elezioni - soldi - immigrati. Salvini a Pontida apre una lunga guerra per riconquistare il potere" : Venticinque anni dopo Umberto Bossi, a Pontida, che "ha sempre segnato la storia del centrodestra", Matteo Salvini apre "una lunga guerra di posizione per riconquistare il potere volontariamente ceduto a Pd e Cinque Stelle". Bruno Vespa nel suo editoriale su Il Giorno scrive che "una guerra di posiz

Salvini e Berlusconi : patto per le elezioni - dopo Pontida manifestazione "di popolo" : La nuova alleanza andrà oltre l'appuntamento con le regionali: Lega e Forza Italia formeranno un campo comune anche in vista...

Salvini appende al chiodo rosari e crocifissi : “A Pontida niente Vangeli. Cruciani dice che sono un coglione politico? È quasi un complimento” : “I sacri vangeli li lasciamo al loro posto, sul palco di Pontida tirerò fuori un’idea di Italia, fondata su principi ben chiari, quali il lavoro, la famiglia, la sicurezza. Temi che in questi giorni di cosiddetto ‘nuovo governo’ di sinistra non vengono fuori”. Lo annuncia ai microfoni di “Morning Show”, su Radio Café, il leader della Lega Matteo Salvini, intervistato da Alberto Gottardo. Inevitabile la ...