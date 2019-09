Oroscopo di lunedì 16 settembre | cambiamenti per Scorpione | incontri per Vergine

L'Oroscopo del giorno - lunedì 9 settembre : Toro istintivo - Scorpione paziente : Durante la giornata di lunedì 9 settembre, i nativi Scorpione, con un po’ di pazienza, riusciranno a raggiungere i loro obiettivi, soprattutto sul posto di lavoro; al contrario, Acquario farebbe meglio ad essere cauto per evitare di combinare guai. Le relazioni di coppia dei nativi Cancro verranno messe a dura prova, mentre Bilancia vivrà una giornata tra alti e bassi. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per L'oroscopo della giornata di ...

L'Oroscopo di domani 9 settembre - da Ariete a Vergine : ottimo lunedì per Cancro e Leone : L'oroscopo di domani lunedì 9 settembre 2019 cosa porterà di interessante ai primi sei segni dello zodiaco? Intanto, in bella evidenza direttamente per bocca dell'Astrologia applicata al periodo, l'ingresso di una specialissima Luna in Acquario. L'Astro della Terra senz'altro favorirà l'amore, l'amicizia, la famiglia e gli affetti in generale; ovviamente non a tutti i segni. A proposito di predizioni fortunate, diciamo subito che a poter contare ...

L'Oroscopo di lunedì 9 settembre : nuovi incontri per Gemelli - Sagittario carico di energie : Durante la giornata di lunedì 9 settembre, i nativi Ariete saranno piuttosto perplessi riguardo la loro attuale relazione di coppia, mentre Gemelli farà diversi nuovi incontri. Leone si sentirà allegro e pronto ad affrontare una nuova giornata lavorativa, mentre Acquario cercherà di portare a termine tutte le faccende che ha da svolgere. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per la giornata di lunedì 9 settembre. Previsioni oroscopo ...

Oroscopo - classifica lunedì 9 settembre : figli da attenzionare per Acquario : lunedì 9 settembre 2019 la Luna, Plutone e Saturno si troveranno nell'orbita del Capricorno, mentre Marte, Mercurio, il Sole e Venere stazioneranno in Vergine. Giove permarrà il suo moto in Sagittario come Urano rimarrà nel segno del Toro. Il Nodo Lunare sarà in Cancro, nel frattempo Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Sul podio 1° posto Leone: nuovi amori. Una persona entrata da poco come semplice conoscenza nella vita dei nativi, potrebbe ...

L'Oroscopo di lunedì 2 settembre : Scorpione fantastico - Acquario riflessivo : Durante la giornata di lunedì 2 settembre, Gemelli dovrà prendere delle importanti decisioni per quanto riguarda la sfera sentimentale, al contrario, Scorpione vivrà dei momenti fantastici in compagnia del partner. Leone dovrà evitare di essere permaloso per riuscire a raggiungere i propri scopi sul posto di lavoro, mentre la carriera professionale dei nativi Bilancia potrebbe decollare; nel dettaglio le previsioni per L'oroscopo della giornata ...

L'Oroscopo del giorno 2 settembre - da Bilancia a Pesci : ottimo lunedì per i segni d'Aria : L'oroscopo del giorno 2 settembre 2019 è disponibile a dare una anticipazione su cosa riserverà l'Astrologia applicata alla giornata di lunedì. Come sempre, anche in questa sede verranno analizzati uno ad uno solamente Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, sottoposti ad accurata indagine soprattutto nei settori interessanti l'amore e il lavoro. Diciamo la verità, siete o no curiosi di scoprire come è stato valutato il ...

L'Oroscopo di lunedì 26 agosto : Capricorno 'voto 9' - Vergine intraprendente : Durante la giornata di lunedì 26 agosto l'amore sarà il solo pensiero dei nativi Capricorno, mentre Gemelli dovrà decidere se rompere una relazione di coppia. Ci saranno dei risvolti positivi in ambito lavorativo per i nativi Acquario, come ci saranno tanti successi per l'Ariete, mentre Vergine cercherà di dare il meglio sul posto di lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per L'oroscopo della giornata di lunedì 26 agosto ...

L'Oroscopo del giorno 26 agosto - previsioni 2ª sestina : ottimo lunedì per Scorpione : L'oroscopo del giorno 26 agosto 2019 è pronto a scommettere sulla buona riuscita di questo lunedì, in primis per alcuni segni che andremo a svelare a breve. Intanto ricordiamo che in primo piano oggi vi sono le previsioni astrali su amore e lavoro riguardanti la seconda sestina dello zodiaco. Pertanto in questo contesto le analisi astrologiche quotidiane saranno applicate esclusivamente ai soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, ...

L'Oroscopo del giorno lunedì 19 agosto : Vergine in risalita - Pesci più leggero : Durante la giornata di lunedì 19 agosto, ci saranno dei risvolti positivi in ambito sentimentale per i nativi Vergine, mentre per l'Ariete i rapporti familiari continueranno ad essere aspri. Cambiamenti in arrivo per Scorpione, mentre per l'Acquario sarebbe utile iniziare a fare un po’ di attività fisica. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per L'oroscopo della giornata di lunedì 19 agosto 2019. Previsioni oroscopo lunedì 19 agosto 2019 ...

Previsioni di domani : Oroscopo di Paolo Fox (lunedì 19 agosto) : oroscopo dei segni di Fuoco: Previsioni di Paolo Fox di domani Come si aprirà la settimana prossima secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox, 19 agosto? Scopriamolo con i segni di Fuoco. ARIETE: i nati sotto questo segno hanno diversi progetti da gestire in contemporanea. Settimana fortunata grazie alla benevolenza dei pianeti. LEONE: da domani potrebbero ricevere qualche bella soddisfazione. Le storie importanti verranno confermate. ...

L'Oroscopo di domani 19 agosto - 1ª sestina : buone notizie per il Leone - lunedì al top : L'oroscopo di domani lunedì 19 agosto è pronto a stuzzicare la fantasia oppure ad alimentare speranze in merito al prossimo inizio settimana. Curiosi di sapere cosa riserverà l'Astrologia in amore e nel lavoro? Certi della risposta, iniziamo pure a mettere in primo piano il simbolo astrale più fortunato del momento per poi passare a delineare quelli con profilo basso. Diciamo subito che la giornata, quest'oggi messa sotto analisi nei comparti ...

Oroscopo lunedì 19 agosto : giornata grandiosa per Capricorno - Sagittario al top : Durante la giornata di lunedì 19 agosto, i nativi Cancro e Toro avranno dei risvolti positivi sul posto di lavoro, riuscendo ad ottenere degli ottimi guadagni, al contrario la Bilancia non sarà proprio felice di andare a lavorare. Gemelli avrà delle ottime idee da sfruttare, mentre i nativi Leone dovranno concentrarsi di più sulla loro relazione di coppia. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 19 ...

L'Oroscopo del giorno 12 agosto - ultimi sei segni : lunedì al 'top' per Sagittario : L'oroscopo del giorno lunedì 12 agosto 2019 è pronto a dare una marcia in più al prossimo inizio settimana. Ansiosi di scoprire come saranno le stelle per i segni dello zodiaco da Bilancia a Pesci? Certo che sì, quindi senz'altro iniziamo a dare un breve anticipo di ciò che verrà messo in evidenza nelle previsioni a seguire. Ebbene, ad avere diritto nonché l'onore di portare sul capo la 'corona' di segno super-fortunato, questo lunedì sarà il ...

Oroscopo lunedì 12 agosto : Ariete favorito - Gemelli fortunato - Vergine determinata : Durante la giornata di lunedì 12 agosto i nativi sotto il segno del Cancro saranno piuttosto insoddisfatti mentre Leone e Bilancia si sentiranno molto fortunati sul posto di lavoro. Ariete sarà particolarmente vivace. Dall'altra parte i nativi Scorpione si dedicheranno alle loro amicizie. Infine, Pesci si sentirà triste. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 12 agosto. Previsioni Oroscopo lunedì 12 ...