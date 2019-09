Dallo Shiatsu un aiuto contro l’Alzheimer | la pratica efficace per migliorare la qualità

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 14 settembre 2019) Alternano memorie poco nitide a ricordi vivi, momenti di estrema lucidità ad attimi di totale confusione. Per aiutare i malati di Alzheimer è nato ‘& Alzheimer’, un progetto sperimentale coordinato e realizzato dall’Associazione Alzheimer Orvieto presso la residenza protetta per malati di Alzheimer ‘Non ti scordar di me’ di Castel Giorgio. Il principale obiettivo, fanno sapere dalla Fisieo (Federazione ItalianaInsegnanti e Operatori) in occasione della Settimana nazionale dello– in programma in tutta Italia dal 18 al 25 settembre – è il miglioramento delladella vita delle persone che soffrono di Alzheimer, ma anche la raccolta di informazioni e dati utili al fine di elaborare un vero e proprio studio clinico. Alla fine del 2016 sono state trattate 18 persone, sottoposte a 160 trattamenti, distribuiti in ...