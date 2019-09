Come si inventa una lingua

Matteo Salvini - bassezza di Repubblica : "Gli ha dato del pedofilo" - Come s'inventano l'insulto al loro inviato : Da martedì sera, per Repubblica, il principale fatto a livello nazionale è il figlio di Matteo Salvini a bordo della moto d'acqua della polizia. Caso per il quale il ministro dell'Interno si è scusato, parlando senza esitazioni di "errore da padre". Il tutto era avvenuto a Milano Marittima, dove Sal

Come funziona il 'mandato zero' che si è inventato il M5s : Un “mandato zero” per i consiglieri comunali definiti e la possibilità di sperimentare alleanze con liste civiche legate a comitati con cui “si è collaborato in alcuni territori“. Luigi Di Maio sul Blog delle Stelle presenta la riorganizzazione del M5S e la relativa votazione sulla piattaforma Rousseau. Il 'mandato zero' per i consiglieri comunali e di municipio del Movimento 5 ...

Il caso Kavanaugh : ecco Come si inventa un mostro : La macchina della politica opera come se la memoria non esistesse. Tutto si porta perché tutto passa e si dimentica, tirando la volata alla prossima polemica superabile. Non c’è quasi mai nessuno a prendere nota degli eventi con la dovuta calma. Il risultato è che le vicende più infiammate della pol

Fatevi fare un ritratto (vero) dall'Ai. "Si ispira ai grandi maestri - ma inventa Come un pittore" : Da Rembrandt a Warhol, il sistema lanciato dal designer e ricercatore italiano Mauro Martino è capace di generare immagini originali ispirate al nostro viso e nello stile dei grandi maestri