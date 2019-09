C’è una nuova app di Xiaomi nel Play Store | ecco Pulitore | pronto a liberare memoria

Roma - uno stradone al posto del parco. E come in una favola C’è l’eroe e C’è il cattivo : Quella che sto per raccontarvi è una storia molto piccola, che riguarda una piccola comunità di una periferia di una città che probabilmente non vi riguarda. come accade nelle favole, tuttavia, da questa piccola storia si possono trarre insegnamenti e morale. Innanzitutto, proprio come in tutte le favole, anche in questa piccola storia c’è un buono, un cattivo e qualche indifferente. Soprattutto, ci sono i cittadini interessati alla salvaguardia ...

Stasera una rara Luna del Raccolto - il primo plenilunio in un venerdì 13 dal 2000 : tutto quello che C’è da sapere tra scienza e superstizione [INFO] : Oggi, venerdì 13 settembre, la Luna piena illuminerà il cielo notturno. Quando il sole tramonterà, potremo ammirare la “Luna del Raccolto”. Questa particolare coincidenza di data e plenilunio, lo rendono un raro evento. Non è la Luna del Raccolto ad essere rara di per sé, in quanto si verifica ogni anno, bensì la coincidenza con un venerdì 13, data da sempre associata alla superstizione e alla sfortuna. L’ultima volta che c’era stata una Luna ...

C’è una giornata dedicata al panda rosso : Dodici anelli sulla coda, simile a quella dei procionidi, ma un patrimonio genetico che rivela molte più affinità con la famiglia degli ursidi: è il panda rosso, al quale gli scienziati hanno associato una famiglia della quale è unico rappresentante, quella degli ailuridi. Tanto lontano dai procioni quanto dai panda, riassume però le caratteristiche morfologiche principali di entrambi. Il tasso di deforestazione nelle aree asiatiche di cui è ...

Formula 1 - Toto Wolff rivela : “Ocon è un pilota Renault a tutti gli effetti - non C’è nessuna clausola per il 2021” : Il team principal della Mercedes ha ammesso come non ci sia nel contratto di Ocon una clausola che gli permetta di tornare in Mercedes nel 2021 L’avventura di Esteban Ocon con la Mercedes è terminata, nella prossima stagione infatti il francese sarà un pilota della Renault per i prossimi due anni, prendendo il posto di Nico Hulkenberg. photo4/Lapresse Contratto firmato e nuovo capitolo che può cominciare per l’ex Force India, ...

Anna Pettinelli - lacrime a Temptation Island Vip. C’è una donna di mezzo : Temptation Island Vip, Anna Pettinelli in lacrime. Il motivo, forse il presunto tradimento di Stefano Macchi. Cosa sia realmente successo non è ancora chiaro. Certo è che Anna Pettinelli, nelle anticipazioni diffuse da Temptation Island, non lasciano spazio a dubbi. Le lacrime di Anna Pettinelli stanno infatti facendo il giro delle rete dove girano le voci più disparate. A quanto si apprende pare che la donna si stia sfogando dopo aver assistito ...

In Germania C’è stata una grande operazione antiterrorismo : Mercoledì in Germania c’è stata una grande operazione antiterrorismo in cui sono stati perquisiti 16 edifici negli stati di Schleswig-Holstein e Meclemburgo-Pomerania Anteriore, e nella città di Amburgo. Le perquisizioni sono state ordinate dopo che la procura di Flensburgo aveva iniziato

C’è una gigantesca clessidra di onde radio al centro della Via lattea : (foto: Oxford, Sarao) Il buco nero supermassiccio Sagittarius A* al centro della Via lattea non smette di sorprenderci. Dopo averci tenuto col fiato sospeso mentre attendevamo la prima foto di un buco nero (l’immagine è effettivamente quella di Missier 87, ma Sagittarius A* era l’altro candidato), oggi ci mostra qualcosa di inatteso. Una gigantesca struttura a forma di clessidra che emette onde radio è appena stata scoperta al centro ...

Donna decide si sostituire il vecchio materasso della mamma ma poi scopre che dentro c’era una fortuna : Una storia incredibile e sfortunatissima quella accaduta a Tel Aviv ad una Donna che aveva deciso di buttare via il vecchio materasso della mamma per acquistarne uno nuovo. Dopo che lo ha buttato e ha mostrato alla mamma quello nuovo, pensand di farle una graditissima sorpresa, la povera Donna stava per svenire perché ha raccontato alla figlia che dentro il vecchio materesso c’era una fortuna: tutti i risparmi accumulati per una ...

E poi C’è Katherine - una commedia elegante e divertente per i seguaci di Mindy : E Poi C’è Katherine dal 12 settembre al cinema con Emma Thompson e Mindy Kaling E Poi C’è Katherine, strambo titolo italiano di Late Night che giusto per fare un pò’ di contesto al semplice pubblico italico fa riferimento a un late show (ultimamente nemmeno poi così tanto late) come E Poi C’è Cattlean, arriva in sala in Italia dal 12 settembre. Negli USA è uscito da tempo ed è stato un sonoro flop in termini di pubblico e ...

E Poi C’è Katherine - una commedia alla “Il Diavolo Veste Prada” aggiornata ai tempi del Me Too : E Poi C’È Katherine è il titolo italiano ammiccante di una commedia che in originale si chiama, in maniera più secca, Late Night. Perché è di uno di quei talk show da tarda serata della tv americana che è la stella indiscussa da trent’anni Katherine Newbury, sorta di David Letterman in gonnella. Una professionista brillante, feroce, tagliente, dentro e soprattutto fuori dal palcoscenico, dove è il terrore d’una redazione di soli uomini che ...

Il finale de La Verità sul Caso Harry Quebert su Canale5 svela chi ha ucciso Nola : perché non C’è una seconda stagione : Dopo averla trasmessa in sole 4 serate, l'ammiraglia Mediaset chiude la pratica della serie: la messa in onda de La Verità sul Caso Harry Quebert su Canale5 si conclude l'11 settembre con i tre episodi finali che sveleranno il mistero relativo all'assassinio di Nola Kellergan. La serie si conclude dopo essere stata trasmessa prima in due episodi a sera per due serate e poi con un accorpamento nei due appuntamenti successivi: vero è che ...

Alicante - senzatetto cerca cibo nella spazzatura e fa una scoperta choc : C’è un neonato morto : La polizia sospetta che il corpo del bambino è stato gettato nei rifiuti poche ore prima. Aveva ancora il cordone ombelicale attaccato quando è stato rinvenuto. Purtroppo era già morto quando sono arrivati i soccorsi. Ora si cerca la madre.Continua a leggere

Hellas Verona - Stepinski : “Addio al Chievo? Fa parte del gioco. Qui C’è una tifoseria più calda” : E’ uno dei nuovi acquisti dell’Hellas Verona. Mariusz Stepinski è passato da una Verona – Chievo – all’altra, Hellas. Queste le sue parole concesse al sito ufficiale. “Perché l’Hellas Verona? La trattativa è nata diverse settimane prima della fin del mercato tramite il colloquio tra i miei agenti e la Società. Il trasferimento all’Hellas mi ha permesso di giocare nella squadra della città che ...

Il Giornale : c’era una volta la 10. Oggi tutti scelgono la 7 : C’era una volta il 10, scrive Il Giornale. Il numero di Maradona, Platini, Rivera, Baggio, Mancini e Totti. Era un totem, un’icona, un numero riservato ai fenomeni e sognato da ogni bambino. Oggi quel 10 è stato soppiantato dal 7. E’ questo il numero che vogliono tutti. Non a caso, Ronaldo è detto CR7: l’acronimo è quasi diventato un nome di battesimo. Danilo, appena arrivato alla Juve, ha chiesto il 7. Per poi, ...