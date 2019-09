Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 14 settembre 2019) Roma, 14 set. (AdnKronos) – Sulla vicendaadesso irrompe l’Anac. A quanto apprende l’Adnkronos l’organismo dillo anticorruzione, dopo aver ricevuto alcune segnalazioni di esponenti del Movimento cinque stelle e del Gruppo Misto, ha riscontrato irregolarità nella gestione del trasferimento dell’appuntato dei carabinieri Riccardo, diventato “supertestimone” dell’inchiesta sulla morte del giovane Stefano. In particolare l’Anac ha definito “sussistenti” i presupposti per l’avvio di unnei confronti di chi firmò i provvedimenti di trasferimento diche in passato denunciò di essere stato “trasferito e demansionato per aver testimoniato” al processo. L’Anac ha così comunicato “l’avvio delsanzionatorio” ai ...

Adnkronos : Caso Cucchi, procedimento contro chi trasferì Casamassima - Bruno_Brunelli : RT @Adnkronos: Caso Cucchi, procedimento contro chi trasferì Casamassima - TV7Benevento : Caso Cucchi, procedimento contro chi trasferì Casamassima... -