Super Smash Bros Ultimate è stato l' ultimo progetto assegnato a Masahiro Sakurai da

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 13 settembre 2019) Durante il Tokyo Game Show che si sta tenendo in questi giorni, il director di, ha ricevuto una serie di premi per il suo picchiaduro.ha tenuto un breve discorso per ringraziare tutti, ma ha commosso il pubblico quando ha svelato il motivo del suo continuo lavoro sul gioco. "Sono molto grato di ricevere questi premi oggi e sono felice di sapere chesia il gioco più venduto sulla console Nintendo. Mi spiace dover riportare una storia così personale su questo palco, maper Nintendo Switch èl'mi dal compianto Satoru Iwata. Ho messo tutto quanto in gioco e grazie ad una serie di nuovi DLC continuerò a lavorare sodo a questo"."Non posso sapere se lui sia felice per come stanno andando le cose, ma c'è qualcosa che ho imparato dal signor Iwata: ...

