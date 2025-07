Loro Piana condanna per sfruttamento del lavoro | colosso in amministrazione giudiziaria

Il Tribunale di Milano ha disposto l’amministrazione giudiziaria per Loro Piana Spa, azienda simbolo del lusso italiano, controllata dal gruppo francese Lvmh. La decisione arriva al termine di un’indagine della Procura milanese che ha accertato gravi irregolaritĂ nella filiera produttiva dell’azienda, in particolare nella produzione di capi d’abbigliamento affidata alla Evergreen Fashion Group srl. Le indagini su Loro Piana. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dai carabinieri del Comando per la Tutela del lavoro, la realizzazione di capi di abbigliamento per Loro Piana sarebbe avvenuta in contesti lavorativi caratterizzati da gravi forme di sfruttamento, con particolare riferimento a condizioni di lavoro prive di tutele e diritti fondamentali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Loro Piana, condanna per sfruttamento del lavoro: colosso in amministrazione giudiziaria

Loro Piana sotto inchiesta per “sfruttamento del lavoro”: ora è in amministrazione giudiziaria. Il ceo è il figlio di Bernard Arnault - Milano – Trema ancora una volta il mondo del lusso. Il Tribunale di Milano ha disposto un provvedimento di amministrazione giudiziaria per un anno nei confronti di Loro Piana, storico marchio di moda di alta gamma che ha come presidente del consiglio di amministrazione Antoine Arnault, figlio di Bernard, in rappresentanza del colosso LVMH.

