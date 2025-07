Castel Sismondo ospita Superman e i musei fanno il pieno | 1.200 ingressi registrati in un giorno

Una domenica fra cultura, arte e passeggiate alla scoperta dei tesori della cittĂ tra spazi museali affollati di visitatori. Complice l’inaugurazione della mostra dedicata a Milo Manara, uno tra i piĂą grandi fumettisti italiani e apprezzato nel mondo, ospitata dal Museo della Città “Luigi Tonini”. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

La bandiera europea proiettata sul Castel Sismondo, la cittĂ celebra la Giornata dell'Europa - In occasione della Giornata dell'Europa, che si svolge ogni anno il 9 maggio, il Comune di Rimini proietterĂ sul Castel Sismondo la bandiera europea.

La Guardia di finanza celebra il 251° anniversario, Castel Sismondo si tinge di giallo e verde - Nella serata di martedì (25 giugno), per celebrare il 251° anniversario di fondazione del Corpo, si è tenuto presso la sede del Comando Provinciale di Rimini, in via Augusto Grassi, la cerimonia militare, con solenne alzabandiera, a cui hanno partecipato le autorità provinciali militari e civili.

Cartoon Club, si parte. A Castel Sismondo la mostra su Spiderman - Rimini è pronta a trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto dedicato al mondo del fumetto, dell’animazione e della cultura pop. Si legge su msn.com

Calcio, a Castel Sismondo la nazionale “ospita” il Rimini: esposta ... - Con un vero e proprio evento a cui saranno presenti al gran completo la dirigenza e tutta la squadra del RIMINI FC, il prossimo mercoledì 30 aprile alle ore 16,00 verrà inaugurato all’interno della ... chiamamicitta.it scrive