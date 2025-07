Calcinate. Grave incidente nella tarda mattinata di lunedì 14 luglio in via La Passa a Calcinate: nello scontro tra un’auto e una moto sono rimasti feriti in modo serio due ragazzi di 18 e 20 anni. A riportare le conseguenze più serie è stato il conducente della moto, un ragazzo di 20 anni, trovato dai soccorritori con traumi multipli. È stato trasportato in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Gravi anche le condizioni del passeggero della due ruote, un giovane di 18 anni, che ha riportato traumi al bacino e agli arti. È stato trasferito in codice rosso alla Poliambulanza di Brescia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Incidente tra auto e moto a Calcinate: gravissimi tre feriti di 18, 20 e 76 anni