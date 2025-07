Capri scippo dell' orologio a un lord inglese | i ladri ripresi dalle telecamere fuggiti in motoscafo dall' isola

Scippatori nel cuore elegante di Capri, rapinato un membro della Camera dei Lord d’Inghilterra - Un orologio del valore di oltre 200mila euro è stato rubato ieri sera a Capri. Vittima della rapina è Ara Darzi, membro della Camera dei Lord britannica, ex sottosegretario alla Sanità tra il 2007 e il 2009 nel governo laburista guidato da Gordon Brown, in questi giorni in vacanza sull’isola.

Capri, rapina choc: rubato orologio da 200mila euro a membro della Camera dei Lord britannica - Rapina choc nel cuore di Capri. Un orologio del valore di oltre 200mila euro è stato rubato ieri sera a Capri.

Lord scippato dell’orologio a Capri: è caccia ai due rapinatori - Tempo di lettura: < 1 minuto Scippo ai danni di un componente della Camera dei Lord del Regno Unito, il barone Ara Darzi del Partito laburista, a Capri: è successo ieri sera, verso le 22.

