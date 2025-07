Sancho Juve avanti senza sosta | i bianconeri si avvicinano alle richieste del Manchester United cosa manca per la fumata bianca

Procede spedita la trattativa tra Juventus  e Manchester United  per il trasferimento di Jadon Sancho, esterno inglese classe 2000. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la prima proposta dei bianconeri è arrivata sul tavolo dei Red Devils: 10 milioni di euro di prestito oneroso, a cui si aggiungono 5 milioni in bonus  legati a presenze e obiettivi di squadra. Il Manchester United, da parte sua, ha ridotto le sue pretese: partito da una valutazione iniziale di 25 milioni  per diritti d'opzione o riscatto, è sceso a 20 milioni, accogliendo di buon grado l'offerta juventina.

