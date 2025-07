Bolzano bambino di 3 anni caduto da una finestra al terzo piano | è grave

Un bambino di 3 anni è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale San Maurizio di Bolzano dopo essere caduto da una finestra del terzo piano mentre era in casa, in via Bassano. Da una prima ricostruzione pare che il piccolo si sia prima arrampicato su una sedia e poi sul termosifone da cui ha facilmente raggiunto la finestra che in quel momento era aperta. Il bambino è caduto per circa 9 metri. Sul posto si è rapidamente formata una piccola folla di passanti che hanno subito chiamato i soccorsi, arrivati assieme ai carabinieri. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Bolzano, bambino di 3 anni caduto da una finestra al terzo piano: è grave

