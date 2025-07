Mondiale per Club il bilancio definitivo per l’Inter | l’incasso totale!

Il Mondiale per Club si è concluso con la vittoria d’autoritĂ del Chelsea contro il PSG con il punteggio di 3-0. Dando un’occhiata al bilancio per tutte le squadre partecipanti, si registra un dato importante per l’Inter. L’ESPERIENZA – Il Mondiale per Club ha rappresentato un “esperimento” non solo dal punto di vista dell’organizzazione generale, ma anche nel caso specifico dell’Inter di Cristian Chivu. Nonostante le difficoltĂ del caso, considerando che il tecnico rumeno non ha avuto modo di preparare adeguatamente la competizione da tecnico nerazzurro, vari sono gli elementi positivi da poter trarre dalla competizione. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Mondiale per Club, il bilancio definitivo per l’Inter: l’incasso totale!

Kim Juve, Mondiale per Club a rischio per il difensore del Bayern Monaco. Svelato il motivo: cosa succede - di Redazione JuventusNews24 Kim Juve, Mondiale per Club a rischio. Il motivo della possibile assenza dell’ex Napoli accostato ai bianconeri.

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - di Redazione Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club. I dettagli del CorSport.

Valentin Carboni Inter, Inzaghi potrĂ contare su di lui al Mondiale per Club: con lui anche Pio Esposito? - di Redazione Valentin Carboni Inter, Inzaghi potrĂ contare su di lui al Mondiale per Club: con lui anche Pio Esposito? Il punto sui due.

