Dazi Usa l’allarme di Coldiretti e Confagricoltura | A rischio le eccellenze piacentine

I dazi al 30% annunciati dal presidente Usa Donald Trump sui prodotti europei potrebbero costare alle famiglie statunitensi e all’agroalimentare italiano oltre 2,3 miliardi di euro. Emerge da una stima Coldiretti, effettuata sulla base dell’impatto per le filiere nazionali giĂ sperimentato in. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Prandini (Coldiretti): Sburocratizzare e fermare i dazi per consolidare la crescita dell’agroalimentare del Sud - Tempo di lettura: 2 minuti Il ruolo del mezzogiorno nell’ambito della politica economica italiana e i vantaggi delle semplificazioni proposte dalla Zes sono stati fra i temi affrontati dal presidente di Coldiretti Ettore Prandini  alla quarta edizione del Forum “Verso Sud: La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socio-culturale del Mediterraneo”, organizzato da The European House – Ambrosetti (TEHA) a Sorrento (Grand Hotel Excelsior Vittoria).

Dazi Usa, Prandini (Coldiretti): No a escalation di tensioni commerciali, serve strategia Ue – Il video - (Agenzia Vista) Roma, 05 luglio 2025 “L’aumento delle tassazioni al 10%, pur rappresentando un elemento critico per alcuni settori, era ancora una soglia gestibile in termini di sostegno economico.

Dazi al 30% alla Ue. Le reazioni di produttori e politici. Coldiretti: “Un colpo mortale” - Roma, 12 luglio 2025 – Trump ha deciso di imporre dazi del 30% alla Ue dal 1 agosto. E non solo. Lo ha fatto con una lettera nella quale minaccia rialzi “automatici al 60%” in caso di ritorsioni commerciali da parte della Ue.

Dazi Usa al 30%, allarme delle imprese italiane: “Stangata sull’export, servono unità e risposta strategica dall’Europa” - Secondo l’Ufficio studi della CGIA, l’annuncio dell’introduzione da parte dell’amministrazione Trump di una tariffa doganale del 30% potrebbe provocare un impatto economico sulle esportazioni italiane ... Riporta foodaffairs.it

Quanto ci costeranno i dazi di Trump e quali sono i prodotti a rischio - Dal settore agroalimentare a quello manifatturiero, fino alla moda e ai prodotti farmaceutici, le nuove tariffe doganali introdotte dal presidente Usa potrebbero avere effetti nefasti sull'economia it ... Come scrive today.it