Pietro Sante Assanelli 81 anni precipita sulla Grignetta | gravissimo l’ex assessore comunale di Pavia

Lecco, 14 luglio 2025 – Ancora un ultimo sforzo e sarebbe arrivato in vetta. Piero ha però messo un piede in fallo ed è scivolato. Ha provato ad aggrapparsi alla catena ancorata alla roccia, ma ha mancato la presa. L'incidente è successo ieri mattina in Grignetta, lungo la Cresta Cermenat i. Adesso Piero è ricoverato in Rianimazione. Piero Sandro Assanelli ha 81 anni e abita a Pavia, dove è stato c onsigliere comunale e assessore ai Servizi sociali dal 2009 al 2014. Pietro è caduto per una trentina di metri. E' successo domenica mattina appunto, appena sotto la cima della Grigna Meridionale. L'ex assessore stava attaccando la parte finale della Cresta Cermenati, un tratto molto esposto, tanto da essere parzialmente attrezzato con alcune catenelle in metallo a cui aggrapparsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

