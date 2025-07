Malgioglio risponde a Fabio Canino | Non sono un gay di regime Alzavo la paletta 20 anni fa in tv lui lo fa oggi

Cristiano Malgioglio risponde, visibilmente dispiaciuto, a quanto dichiarato da Fabio Canino in un'intervista al Messaggero. Il giornalista riteneva che in certi contesti televisivi bisogna essere "gay di regime" e il noto volto tv ha quindi contestato questa affermazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Non sono un gay di regime, io sono un artista e sono un uomo. Alzavo la paletta 20 anni fa nei programmi Rai, lui lo fa oggi”: Cristiano Malgioglio risponde a Fabio Canino - “Se anni fa era normalissimo che un conduttore fosse gay, adesso è motivo – diciamo così – di discussione.

