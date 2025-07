Secondo trofeo della gara cinofila per il ripopolamento dei fagiani senza sparo

Arezzo, 14 luglio 2025 – Ieri mattina, domenica 12 luglio, al Circolo Acli della "Noceta", si è svolto il secondo trofeo della gara cinofila p er il ripopolamento dei fagiani senza sparo. Oltre 90 partecipanti e un numeroso pubblico proveniente da tutta la Toscana per una manifestazione sportiva a carattere naturalistico, nata con l'obiettivo di incentivare il ripopolamento della selvaggina sul territorio. "Grazie alla collaborazione con le associazioni castiglionesi A.N.U.U. Migratori Italiani e la Federcaccia ma soprattutto grazie alla disponibilità dei proprietari dei terreni e dell'amministrazione comunale siamo riusciti a realizzare anche quest'anno questo interessante evento che ha lo scopo sia di ripopolare il territorio di selvaggina, in questo caso di fagiani, oltre che a far conoscere la campagna castiglionese" spiega Sergio Fabianelli, giudice cinofilo a livello nazionale e coordinatore della manifestazione.

