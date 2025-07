Napoli Osimhen non si presenta al raduno Inviato un certificato medico

Napoli, Osimhen assente al raduno Victor Osimhen questa mattina non si è visto a Castel Volturno, dove era previsto il raduno estivo del Napoli campione . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Osimhen, colpo di scena a Napoli: "Viene a Dimaro con Conte" | Scatta il piano del club - Il countdown è iniziato. Victor Osimhen e il Napoli si trovano a un bivio che potrebbe ridefinire completamente la prossima stagione azzurra.

Osimhen Juve, il Manchester United fa sul serio per il nigeriano: pronta una prima offerta “esplorativa” per il Napoli. I dettagli della proposta! - di Redazione JuventusNews24 Osimhen Juve, lo United vuole il nigeriano: pronto il primo passo per acquisire l’attaccante! I dettagli dell’offerta al Napoli.

Colpo di scena Osimhen, offerta rifiutata dal Napoli: gioia Juve - Sia per il Napoli che per la Juve bisogna segnalare un importante aggiornamento sul futuro di Victor Osimhen.

Osimhen sempre più vicino al Galatasaray: chiesto al Napoli di esentare il nigeriano dal raduno; OSIMHEN, SVOLTA IN 48 ORE: SE NON SI CHIUDE COL GALATASARAY DOVRÀ RISPONDERE AL RADUNO!; Osimhen tra i primi al raduno del nuovo Napoli di Conte.

Napoli, primo raduno: Osimhen assente, via ai nuovi colloqui con il Galatasaray | CM.IT - Il Napoli deve difendere lo Scudetto e i primi ad arrivare a Castel Volturno, sarà un caso, sono proprio due difensori.

Osimhen diserta il raduno di Castel Volturno nonostante la convocazione: la situazione - Il raduno del Napoli è ufficialmente iniziato al Training Center di Castel Volturno, ma spiccano due assenze pesanti: quella di Antonio Conte, atteso nei prossimi giorni, e soprattutto quella di Victo ...