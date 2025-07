Bolzano bimbo di tre anni cade dal terzo piano Corsa in ospedale condizioni gravissime

Il volo di circa nove metri si è concluso sull’asfalto dove alcuni passanti, accorsi subito dopo l’impatto, hanno lanciato l’allarme. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Bolzano, bimbo di tre anni cade dal terzo piano. Corsa in ospedale, condizioni gravissime

Bimbo di 3 anni precipita dal terzo piano a Bolzano, è gravissimo - Bolzano, 14 luglio 2025 – È bastata una distrazione perché si sfiorasse la tragedia. Fiato sospeso a Bolzano per la sorte di un bambino di 3 anni, ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale cittadino San Maurizio dopo essere caduto da una finestra del terzo piano di un appartamento di via Bassano.

